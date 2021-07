Polícia Civil localiza ossadas humanas em Governador Valadares

Na terça-feira (20/7), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), com o apoio da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, localizou restos mortais, em três pontos diferentes, no bairro Atalaia, em Governador Valadares, região do Rio Doce. Informações preliminares dão conta de que as ossadas seriam de três pessoas.

Após denúncia, equipes da Polícia Civil foram até a localidade, conhecida como Buraco Fundo, onde encontraram os primeiros restos mortais. Eles estavam enterrados em meio à vegetação, em um morro. Em seguida, foi acionado o Corpo de Bombeiros Militar que, com a participação do cão Baro, desenterrou a ossada da segunda vítima. Após horas de buscas, em outro morro, foram encontrados outros ossos, com a utilização de uma retroescavadeira. A perícia da PCMG esteve nos locais realizando levantamentos e colhendo materiais que auxiliarão na apuração do caso.

De acordo com o delegado Márdio Bento Costa, da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Vida e Pessoas Desaparecidas, trata-se, possivelmente, de duas pessoas do sexo masculino e uma do sexo feminino, que estavam desaparecidas há meses. “Levantamentos iniciais nos levam a crer que as vítimas teriam sido mortas em datas distintas, porém todos os crimes estariam relacionados com disputas entre gangues atuantes nessa região, devido ao intenso tráfico de drogas”, afirma.

Ainda segundo o delegado, o inquérito policial foi instaurado para apurar o caso. “Já colhemos alguns depoimentos, inclusive do principal colaborador, que nos indicou a localização desses corpos”, diz. As ossadas foram devidamente recolhidas ao Posto Médico-Legal da cidade, onde passarão por exames de DNA, sendo parte do material enviado ao Instituto Médico-Legal Dr. André Roquette, em Belo Horizonte, para análises mais detalhadas.

Além do cemitério clandestino, informações obtidas por meio da denúncia também indicaram onde estaria escondida certa quantidade de drogas, em local um pouco mais distante de onde os corpos foram encontrados. Em razão disso, uma equipe da Polícia Militar foi até o endereço indicado, realizou a apreensão do entorpecente e encaminhou o material à Delegacia de Polícia Civil.

As investigações seguem pela PCMG. A ação também contou com o apoio da prefeitura.

