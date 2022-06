POLÍCIA CIVIL PRENDE MULHER ACUSADA DE PARTICIPAÇÃO EM HOMICIDIO CONSUMADO*

*(CRIME OCORRIDO NA CIDADE DE SIMONESIA/MG)*

A Polícia Civil de Minas Gerais, por intermédio da Delegacia Adjunta de Crimes Contra a Pessoa da 6ª Delegacia Regional de Polícia de Manhuaçu/MG, sob o comando do Delegado Regional, Dr. FELIPE DE ORNELAS CALDAS, efetuou na manhã de 27/06/2022, o cumprimento do mandado de prisão preventiva em desfavor da mulher, a qual foi denunciada pela participação no crime de homicídio, ocorrido na data de 25/11/2020, na cidade de Simonésia/MG.

Entenda o caso: A investigada, atraiu a vítima até o local do crime, a pedido de seu namorado, onde este efetuou os disparos de arma de fogo contra a vítima VANDERELEI LUIZ DE OLIVEIRA, o qual morreu ainda no local dos fatos. Sendo a motivação atrelada a dívida de drogas que a vítima tinha com o suposto mandante do crime, sendo este quem pediu para o namorado da investigada executar a vítima.

De acordo com as investigações, os denunciados agiram com frieza, premeditaram o crime e ainda realizaram uma emboscada para matá-lo, sendo a vítima atingida com 03 disparos de arma de fogo.

O inquérito policial foi concluído e a Delegado, representou pela prisão preventiva dos três acusados. O denunciado, namorada da mulher, foi preso em data de 20/05/2021, encontrando-se no Presidio de Manhuaçu. A denunciada foi presa na data de 27/06/2022 e, após os procedimentos para efetivação do cumprimento da determinação judicial, foi recolhida ao Presídio de Timóteo-MG, onde se encontra à disposição da justiça. A POLÍCIA CIVIL mantém o compromisso de coibir, com celeridade e rigor, todo e qualquer crime.

A ação policial foi coordenada pela Autoridade Policial, Delegado Regional Dr. FELIPE DE ORNELAS CALDAS e pelo subinspetor Lucas de Oliveira Garcia, sendo realizadas pelos investigadores de Polícia: Luiz Fernando, Victor e Renata.