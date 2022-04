Polícia Civil prende suspeito com notas falsas

A Polícia Civil de Minas Gerais através da 36ª DPC de Lajinha e a Polícia Federal de Governador Valadares realizam operação conjunta no município de São José do Mantimento e prende em flagrante o suspeito de 19 anos com 20 cédulas falsas de R$ 50,00 e uma cédula de R$ 100,00, desmantelando um braço de uma organização criminosa especialista na fabricação e distribuição de moedas falsas a nível nacional.

O suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Plantão Regional de Manhuaçu para os devidos trabalhos de Polícia Judiciária e encontra-se a disposição da Justiça.

As diligências foram coordenadas pelos Delegados de Polícia Dr. Henrique Mateus Rabello e Dr. Guilherme Mariano Caldeira Coeho e executadas pelos Investigadores de Polícia Maria Tereza Hungria e Rafael Chuairy, e pelo agente da Polícia Federal Elton Reis.