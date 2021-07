Polícia Civil recupera R$ 3 mil furtados em Ipanema

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) recuperou R$ 3 mil que haviam sido furtados de uma vítima que perdera o cartão bancário em Ipanema, na região do Rio Doce. Uma mulher de 47 anos foi presa em flagrante pelo crime.

A vítima compareceu à delegacia na quarta-feira (28/7), relatando a perda do cartão e que, ao se dirigir à agência bancária, percebeu o saque não autorizado na conta dela.

Imediatamente, os investigadores da Delegacia em Ipanema realizaram levantamentos junto à agência bancária e analisaram as imagens do caixa eletrônico, e identificaram a pessoa que realizou os saques da conta da vítima. A suspeita foi localizada no local de trabalho, onde foi convidada a acompanhar os policiais até a delegacia. Os policiais reconheceram a mesma roupa, máscara e bolsa que apareceram nas imagens de segurança do banco.

Diante da suspeita, investigadoras da unidade procederam a buscas pessoais nos pertences da conduzidas e localizaram o dinheiro no interior de uma bolsa. A investigada informou aos policiais que o restante dos documentos da vítima estava em posse do marido, na residência dela, onde a equipe os apreendeu, restituindo-os à vítima.

A mulher foi autuada em flagrante e liberada após pagamento de fiança no valor de R$ 5 mil. As investigações prosseguem, e os suspeitos podem ser indiciados por furto qualificado.

ASCOM-PCMG