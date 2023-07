Polícia Federal incinera mais de 7 toneladas de maconha em Presidente Prudente/SP

As drogas incineradas foram apreendidas pela Polícia Federal e por outras instituições policiais da região

Presidente Prudente/SP – Na sexta-feira (7/7), a Polícia Federal realizou a incineração de mais de 7.000kg (sete toneladas) de drogas sob grande esquema de segurança.

A incineração ocorreu em uma indústria do município de Presidente Prudente/SP, que conta com forno de grande porte adequado para este tipo de ação. Foram incinerados mais de sete toneladas de maconha e 200 kg (duzentos quilos) de cocaína.

As drogas incineradas foram apreendidas pela Policia Federal e por outras instituições policiais da região. A incineração foi realizada com a devida autorização judicial e acompanhada pela equipe de segurança policial até o final da combustão do referido material.

Comunicação Social da Polícia Federal Presidente Prudente/SP