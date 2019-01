Polícia Militar Detém Traficantes de Cocaína na Cidade de Ibatiba/ES

Na data do dia 18JAN2019, por volta das 23h27min, na Av. Mario Andreazza, Centro, Ibatiba/ES. A Equipe da Força Tática recebeu diversas denuncias de tráfico de drogas no salão do nacional T.G.O. no endereço acima citado. As denuncias dava conta ainda de que T.G.O. traficava juntamente com um “rapaz” moreno de apelido “NEGUINHO”. Diante da informação a equipe realizou monitoramento no local, e durante vigilância percebeu que havia um individuo de cor escura e roupa cinza que entrava e saia do local, várias vezes, sempre mantendo contato com T.G.O. no primeiro pavimento da residência parecendo trocar pequenos embrulhos, levantando a suspeita da guarnição, então após o indivíduo sair novamente do local denunciado, a guarnição fez a abordagem e foi encontrado 02 papelotes de cocaína em posse do individuo qualificado como B.M.G., constatando assim que o mesmo saía para fazer a entrega do entorpecente. Perguntado, B.M.G. disse que estava morando com T.G.O., assim a equipe prossegui então até a residência de T.G.O. e realizou buscas no local acompanhada pelo mesmo, no local encontrou 08 papelotes grandes e 01 uma porção maior embalados e pronto para comercialização, 01 prato com resquícios de substância análoga à cocaína utilizado para mistura juntamente com uma colher para “virar” entorpecentes, sacolas de sacolé e 02 rolos de papel filme, utilizados para o embalo dos entorpecentes, 02 potes de pó royal utilizados para misturar na cocaína, 01 sacola aberta com bicarbonato de sódio e R$ 150,00 reais em espécie. Durante as buscas na casa de T.G.O. o mesmo disse que havia emprestado a casa para B.M.G. passar alguns dias e que estavam juntos, mas a residência dele mesmo é no Trevo de Santa Cruz, no Posto Boas Novas, cidade de Irupi/ES, assim a guarnição deslocou até o endereço informado para realizar buscas na casa de B.M.G.. Durante as buscas na residência encontrou embalagens plásticas para embalo de entorpecentes, 16 munições de cal.22, 01 cartucho de cal.12 deflagrado, 01 balaclava comumente usada para cometer assaltos, 01 faca usada para preparo de entorpecentes com resquícios de substância análoga à maconha, 01 tubo plástico com resquícios de substância análoga à maconha e 01 pacote contendo 1000 pinos plásticos micro tubos para embalar cocaína. Tem se a informação que B.M.G. veio de Vitória e tem envolvimento com outras pessoas no tráfico de Ibatiba e no Posto Boas Novas. Diante dos fatos T.G.O. e B.M.G. foram conduzidos até à delegacia de Venda Nova do Imigrante.