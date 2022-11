Prefeito de Lajeado do Bugre Rio Grande do Sul é assassinado dentro de seu gabinete

Polícia busca por assassino do prefeito de Lajeado do Bugre, no norte do Rio Grande do Sul, parentes, amigos e muitos moradores acompanharam o velório do prefeito Roberto Maciel Santos, do PP. Ele tinha 45 anos e foi atacado a tiros dentro do próprio gabinete. Deixa a esposa dois filhos e seis irmãos.

Um segundo homem, que confessou que faria o resgate do assassino, está preso preventivamente.

A Polícia Civil já tem uma suspeita de quem é o autor dos disparos que mataram o prefeito de Lajeado do Bugre, no norte do Estado, na última quinta-feira (24). Roberto Maciel Santos, de 45 anos, foi baleado dentro de seu gabinete por um homem encapuzado que chegou em um Prisma ao prédio da prefeitura.

Em imagens de câmeras de segurança, a investigação conseguiu analisar a ação do atirador, que dura menos de dois minutos. Por volta das 11h20min, ele estaciona sozinho, desce do veículo e entra na prefeitura. Instantes depois, sai pela mesma porta, entra no automóvel e foge.

— O que as imagens apontam é que ele agiu mesmo sozinho, chegou dirigindo o carro, que foi apreendido — salienta a delegada regional Aline Dequi Palma.

A delegada explica que o criminoso tentou incendiar o veículo, que era roubado. A polícia localizou o carro na cidade, horas depois. Ainda no dia do crime, outro homem foi preso em flagrante e teve a prisão revertida para preventiva na sexta-feira (25).

De acordo com Palma, o preso faria o resgate do atirador. O homem foi capturado durante buscas realizadas pela Brigada Militar (BM), enquanto conduzia um outro veículo roubado, portando uma espingarda calibre 12. Ele não teve o nome divulgado e foi detido em Palmeira das Missões, município que fica a 46 quilômetros de Lajeado do Bugre.

A prisão em flagrante foi por receptação e porte ilegal de arma. Em depoimento, esse suspeito confessou que estava indo fazer um resgate, mas que não sabia do que se tratava.

A delegada diz que a investigação continua e que detalhes ainda não podem ser divulgados para não prejudicar os trabalhos. Conhecido como Betinho, o prefeito foi sepultado na sexta-feira e deixa a esposa, dois filhos e seis irmãos.

Vice-prefeito conseguiu fugir de atentado

O vice-prefeito de Lajeado do Bugre, Ronaldo Machado da Silva (PL), descreveu como um verdadeiro “filme de terror” o que viveu na manhã de quinta-feira (24). Por volta das 11h20min, ele conversava com o prefeito Roberto Maciel Santos e um servidor do município dentro do gabinete, quando um homem encapuzado entrou no local e atirou contra o grupo. Ainda não está esclarecida qual seria a motivação para o assassinato.

O prefeito, que era do Partido Progressista (PP), morreu no local. O servidor, um motorista de ambulância do município, que não teve o nome divulgado, também foi baleado. Ele foi levado em estado grave para o Hospital de Caridade de Palmeira das Missões e passou por cirurgia. Não há atualização sobre o seu estado de saúde.

Fonte: jornal Correio.