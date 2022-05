Processo seletivo para designer gráfico e redes sociais da Ascom PCMG

O chefe da Polícia Civil de Minas Gerais, no exercício de seu cargo e no uso de suas atribuições legais, torna pública a abertura do processo seletivo para preenchimento de uma (01) vaga para atuar na Assessoria de Comunicação da Polícia Civil de Minas Gerais.

1 PÚBLICO ALVO: Profissional com habilidades em designer gráfico e gestão de mídias sociais.

2 DO NÚMERO DE VAGAS: 01

3 DA VAGA PARA COMUNICAÇÃO SOCIAL DA PCMG:

3.1 O processo seletivo é destinado ao preenchimento de uma vaga para profissional com habilidade em designer gráfico e gestão de produção de conteúdo para redes sociais para compor a equipe da Assessoria de Comunicação Social da PCMG.

4 DOS REQUISITOS:

4.1 Para concorrer à vaga o candidato deverá cumprir os seguintes requisitos mínimos:

a) formação superior na área e experiência profissional;

b) experiência e capacitação na elaboração de conceitos e projetos gráficos de informação impressa e para redes sociais;

c) diagramação de documentos para peças gráficas impressas e redes sociais;

d) construção de identidade visual para campanhas de comunicação;

e) domínio de ferramentas e programas gráficos necessários para a produção das peças;

f) domínio de produção de textos; monitoramento de alcance e engajamento nas redes sociais e gestão da publicação dos conteúdos, além de expertise em criação de campanhas para redes sociais.

5 DA INSCRIÇÃO:

5.1 A inscrição deve ser realizada, no período de 02 de maio de 2022 a 07 de maio de 2022, mediante o envio de currículo profissional e de apresentação de portfólio;

5.1.1 Os interessados deverão enviar o currículo digitalizados em formato de arquivo PDF, para o e-mail: delegadoassistente.pcmg@gmail.com, com confirmação de entrega e de leitura;

5.1.2 Deverão ser encaminhados com o currículo profissional, os documentos que comprovem os dados nele declarados (certificados de cursos de qualificação e diplomas);

5.2 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer plenamente os termos do processo seletivo e certificar-se de que preenche todos os requisitos nele exigidos;

5.3 Uma vez efetivada a inscrição, não será permitida a sua alteração;

5.4 A inscrição será indeferida quando:

5.4.1 Não preenchidos os requisitos estabelecidos no item 3 deste instrumento;

5.4.2 Não enviados os documentos indispensáveis à inscrição, conforme item 4.1 deste instrumento.

5.5 Os candidatos, cujas inscrições forem deferidas, serão convocados por telefone, para participarem das demais etapas do processo seletivo.

6 DO PROCESSO SELETIVO:

6.1 O processo seletivo compreenderá as seguintes etapas:

6.1.1 1ª etapa: habilitação.

6.1.2 2ª etapa: teste por meio de entrevista e do exame de documentos.

6.1.3 3ª etapa: teste prático acerca das habilidades descritas no item 3.1 “c” “d” e “e”.

6.2 A fase de habilitação será constituída pela:

6.2.1 Análise curricular;

6.2.2 Obtenção de informações relativas ao interessado nos sistemas oficiais.

7 DO RESULTADO:

7.1 O resultado do processo seletivo será informado diretamente ao candidato aprovado conforme contato indicado por ele em currículo.

8 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

8.1 Caso não haja interessado inscrito ou candidato habilitado pela comissão, o chefe da PCMG convocará o candidato com as condições técnicas e jurídicas necessárias para preenchimento da vaga, objeto deste instrumento.

8.2 Os casos omissos serão resolvidos pelo chefe da PCMG.

8.3 O presente instrumento terá validade da data da publicação até o preenchimento da vaga disponível, a critério da Administração.

8.4 A remuneração ao candidato aprovado equivale ao cargo comissionado DAD-4, recrutamento amplo, da Polícia Civil de Minas Gerais, com os benefícios incluídos.

Belo Horizonte, 02 de maio de 2022.

Joaquim Francisco Neto e Silva – Chefe da Polícia Civil