REDUTO – PM apreende menor, drogas, arma de fogo, munições e dinheiro

Durante incursão, na Rua Dona Dolira, nesta terça-feira, 29, a equipe policial recebeu informações de que indivíduos estariam praticando tráfico de drogas e se encontravam portando arma de fogo.

No local, ao perceberem a presença policial os envolvidos fugiram correndo, sendo possível visualizar uma arma de fogo com o menor infrator.

Durante as diligências, as equipes localizaram a arma de fogo dispensada pelo menor, um revólver calibre 38, com 06 munições do mesmo calibre, sendo o menor, de 16 anos também encontrado e apreendido.

Foram realizadas buscas e localizadas também 56 pedras de crack, 03 buchas de maconha, 04 porções de cocaína, R$2.065,00, 04 munições calibre 22, balança de precisão e materiais para embalar as drogas.

Diante dos fatos, o menor e materiais apreendidos foram encaminhados a Delegacia de Polícia Civil.