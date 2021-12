REDUTO – PM identifica autor de vandalismo e furto em UBS

A Polícia Militar recebeu informações de que um certo indivíduo poderia ser o autor do vandalismo e furto na Unidade Básica de Saúde (UBS), que seria inaugurada dia 10/12.

Segundo denúncias, o suspeito foi visto por diversas vezes próximo à UBS localizada na BR 262, local onde houve depredação do patrimônio público e furto de lâmpadas e fios de cobre.

Ainda segundo as informações este suspeito estava com uma botina de serviço, o que batia com o fato de que no local devido as chuvas haviam marcas de botas no chão e em cima de uma das macas.

Ante aos fatos, a equipe PM se deslocou na residência do suspeito da depredação e do furto, e no local, os militares viram as botas descritas nas denúncias e lâmpadas idênticas as furtadas na UBS.

Questionado acerca dos fatos, o autor, que é contumaz na prática de crimes contra o patrimônio, demonstrou sinais de nervosismo e confessou de imediato que ele havia praticado os crimes no dia 03/12, em seguida entregou as lâmpadas furtadas na UBS aos militares, informando que já havia vendido o cobre dos fios.

Após consulta no sistema, foi constatado que o autor encontra-se em prisão domiciliar.

Os materiais apreendidos seguiram para Delegacia de Polícia de Manhuaçu.