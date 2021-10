REDUTO – Policial militar faz o parto do próprio filho 

Neste 12 de outubro, dia das crianças, a Polícia Militar conta uma história de coragem, calma e fé.

O Cabo Willian Siqueira e sua esposa Ana Luíza Dias estavam esperando o pequeno Arthur já com 8 meses de gestação. E nesta madrugada de chuva Arthur resolveu nascer.

Por volta de 01 hora da manhã, a bolsa estourou e então eles rapidamente pegaram suas coisas e começaram a se deslocar, do Córrego Guarani em Reduto, onde residem, com destino ao hospital em Manhuaçu, cerca de 18 km de distância, 6 km de estrada de chão.

Mas Arthur estava com pressa, e durante o trajeto o Cabo Siqueira teve que parar o veículo, no meio da estrada no Córrego Guarani, ainda em Reduto.

“tem que ter muita calma, muita calma, muita fé, e Deus sabe, Deus sabe as coisas que faz… então de baixo de chuva, no meio da estrada, mata de um lado, mata do outro, a gente com muita oração, com muita fé, depois de cinco minutinhos Arthur já tinha nascido”, disse o militar.

Depois de fazer o parto do próprio filho, Willian Siqueira terminou o trajeto e conseguiu chegar ao Hospital César Leite em Manhuaçu. O guerreirinho Arthur e sua mãe a super heroína Ana Luíza receberam atendimento médico e estão passando bem. Ele nasceu com 3,775 kg e 49 cm.

O Cabo Siqueira ainda conseguiu brincar “mas foi super tranquilo, minha esposa me agarrava pelo pescoço, puxava meu braço, me dava tapa na cabeça, e quando ela falou pra eu parar o carro que o neném ia nascer, eu não pensei duas vezes, parei o carro, Deus lavou minhas mãos… e quando ele saiu no meu colo… enrolei ele numa toalhinha e na minha jaqueta, coloquei ele nos braços dela, ela estava quase apagando, mas ela se manteve forte, e graças a Deus conseguimos chegar ao Hospital”.

Muito feliz, o militar afirmou que os conhecimentos adquiridos durante o curso de formação na Polícia Militar, em aulas de pronto socorrismo, foram muito úteis para que conseguisse manter a calma e ajudar sua esposa a realizar o parto de seu filho.