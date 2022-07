Rio: PF prende homem em operação contra pornografia infantil 

Uma operação da Polícia Federal (PF) contra a pornografia infantil resultou na prisão de um homem, no município de Volta Redonda, interior do Rio de Janeiro. A ação foi deflagrada na manhã desta terça-feira (26), batizada de Operação Agostinus.

Segundo informações da PF, foi cumprido um mandado de busca e apreensão, expedido pela 2ª Vara Federal de Volta Redonda, na residência do suspeito, localizada no bairro de Santo Agostinho. Durante a diligência, foi constatado que o morador, de 48 anos, possuía material com conteúdo pornográfico infantil, resultando na prisão em flagrante.

A medida cautelar foi requerida após, em monitoramento virtual de rotina realizado no ambiente cibernético, a equipe de policiais federais constatar que determinado cliente de provedor de internet havia feito o download e compartilhado centenas de arquivos com conteúdo pornográfico infantil.

Foram apreendidos computadores, aparelhos celulares e diversas mídias. As penas para os crimes de posse e compartilhamento de material com conteúdo de pornografia infantil capitulados variam de 1 ano a 6 anos de prisão e multa.

Por Vladimir Platonow – Repórter da Agência Brasil – Rio de Janeiro