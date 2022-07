Rio: Polícia Militar prende três milicianos com armas e munições

Uma operação desencadeada na madrugada deste sábado (2), pela Polícia Militar do Rio de Janeiro, resultou na prisão de três criminosos ligados a grupos de milícia. A ação ocorreu no bairro de Santa Cruz, zona oeste da cidade.

Agentes da Operação Lei Seca, com apoio de efetivos do 27º BPM, abordaram os carros onde estavam os milicianos. Os criminosos fazem parte de um grupo de milícia que disputa o território com um bando rival, o que tem desencadeado inúmeros tiroteios e assassinatos, tanto na zona oeste, quando na Baixada Fluminense.

Com os milicianos, foram encontradas pistolas de calibre restrito, munições, carregadores e coletes a prova de bala. Os três foram presos em flagrante e levados para a delegacia de polícia, podendo ser indiciados em legislação específica sobre crime de milícia.

As milícias são geralmente formadas por policiais, bombeiros e até guardas penitenciários, ou ex-servidores dessas forças de segurança, com intuito de obrigar moradores e comerciantes de determinadas regiões a pagarem por serviços de proteção, além de explorarem a venda de botijões de gás, de distribuição clandestina de internet e o transporte alternativo de vans.

Por Vladimir Platonow – Repórter da Agência Brasil – Rio de Janeiro