SANTA MARGARIDA – PM prende autor de tentativa de homicídio e apreende drogas

Neste sábado, 08, a PM foi acionada a comparecer ao bairro São Vicente, onde havia ocorrido uma tentativa de homicídio.

No local, a vítima, de 35 anos disse ser proprietário de um bar e ter se desentendido com um indivíduo, que estava se comportando de maneira inconveniente e pediu que ele se retirasse do local.

Ele se retirou, mas posteriormente retornou ao local utilizando uma touca ninja na cabeça e de posse de uma arma de fogo passou a efetuar disparos contra os frequentadores do bar, vindo a atingir o proprietário do bar, com cinco disparos e uma outra vítima, de 29 anos com um disparo no braço.

As equipes policiais iniciaram rastreamento e conseguiram localizar o autor, de 29 anos, sendo localizados durante as buscas 19 papelotes de cocaína e R$20,00 escondidos no vaso sanitário da residência. A arma de fogo utilizada no crime ainda não foi encontrada.

Diante da situação, o autor foi encaminhado a Delegacia de Polícia Civil juntamente com as drogas apreendidas para demais providências.