SANTANA DO MANHUAÇU – PM prende autor de tráfico e apreende drogas

Nesta segunda-feira, 10, durante patrulhamento, equipe Tático Móvel deparou com um indivíduo no bairro Santana, em Manhuaçu que ao perceber a presença policial entrou em um bar tentando se esquivar da abordagem.

O indivíduo foi abordado e durante as buscas foram encontradas 13 pedras de crack e R$43,00.

A equipe policial recebeu informações que o autor poderia estar guardando drogas em sua residência na cidade de Santana do Manhuaçu.

Foi feito contato com os militares da cidade que compareceram na casa do autor e durante as buscas foram encontradas mais 09 pedras de crack, 25 porções de cocaína, balança de precisão, telefones celulares e R$208,00.

Diante dos fatos, o autor, de 28 anos e sua avó, de 73 anos foram encaminhados a Delegacia, uma vez que na residência haviam drogas escondidas no quarto do autor, contudo também foram localizados entorpecentes em pontos que apenas sua avó tinha acesso, sendo ela também conduzida para prestar esclarecimentos.