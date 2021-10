SÃO JOÃO DO MANHUAÇU – Durante abordagem PM apreende 63 barras de maconha

Durante patrulhamento, nesta sexta-feira, 08, a equipe da Patrulha Rural visualizou um veículo Fiat Siena parado às margens da rodovia, na estrada vicinal que dá acesso ao córrego Boa Vista.

Diante da suspeição os militares realizaram abordagem ao veículo. Em seu interior estava o autor que demostrou nervosismo durante a ação policial.

Foi procedida busca veicular, sendo localizadas no porta malas do veículo 63 barras de maconha, no interior do veículo ainda foram localizadas 04 buchas de maconha, 01 pino de cocaína, 01 celular e R$ 32,00.

O autor esclareceu que pegou a droga na cidade de Juiz de Fora e iria levá-la para Governador Valadares.

Diante dos fatos o autor, de 33 anos foi encaminhado a Delegacia juntamente com o material apreendido.