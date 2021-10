SÃO JOÃO DO MANHUAÇU – Militares realizam ação cívico social em comemoração ao dia das crianças

Nesta terça-feira, 12, foi realizada uma ação cívico social em comemoração ao dia das crianças, idealizada pelos policiais militares do Destacamento de São João do Manhuaçu.

A frente do evento o Cabo Diógenes e Soldado Almança buscaram parcerias com os demais militares da Fração e com o Conselho Comunitário de Segurança Pública, (CONSEP) do município para realização da ação. Os participantes puderam se divertir com diversos brinquedos, animação de palhaços, além da distribuição de guloseimas.

Ao final do evento ainda foram distribuídos presentes aos participantes e entregues alguns equipamentos doados pelo CONSEP para o Destacamento PM.