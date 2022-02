SERICITA – PM procura por autor de homicídio

O crime ocorreu na noite deste sábado no bairro Chácara Velha.

A Polícia Militar foi informada de que havia um homem alvejado por disparos de arma de fogo em via pública.

No local as equipes constataram que a vítima do homicídio tratava-se de Vanilson Domingos de Paula, 40 anos, e que ele estaria com lesões provocadas possivelmente por disparos de arma de fogo na altura do seu peito.

A PM já tem informações sobre que. seria o autor do crime, e encontra-se em diligências para tentar efetuar sua prisão. E ressalta que a comunidade pode ajudar por meio de denúncias, que podem ser feitas via 190 ou Disque Denuncia, 181.