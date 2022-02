SIMONÉSIA – Após denúncias, PM apreende 10 armas de fogo

No início da noite deste sábado, 19/02, equipe da Polícia Militar de Simonésia recebeu denúncia de que um senhor estava em posse de várias armas de fogo em sua residência, na rua Padre Horácio Rentis, centro da cidade.

Com intuito de averiguar a denúncia, os militares compareceram na casa do senhor de 75 anos, e após conversa com ele, realizaram buscas na residência, sendo localizadas 10 armas de fogo de calibres diversos, sendo espingardas e garruchas, a maioria de fabricação artesanal.

Diante dos fatos, o denunciado foi preso por posse irregular de armas de fogo e conduzido até à Delegacia de Polícia Civil em Manhuaçu, juntamente com as armas de fogo apreendidas.