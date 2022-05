SIMONÉSIA – PM prende/apreende envolvidos em homicídio

Na noite desta quinta-feira, 19, a Polícia Militar foi acionada para comparecer na Rua Olavo Bilac, bairro Nossa Senhora Aparecida onde havia ocorrido um homicídio.

No local, as equipes depararam com a vítima, de 43 anos caída na porta de entrada da residência, já sem os sinais vitais.

Através de câmeras de monitoramento foi possível visualizar o momento em que os autores chamaram pela vítima que ao abrir o portão foi atingida pelos disparos de arma de fogo. Na residência da vítima foram localizados 03 tabletes de maconha, 01 pedra de crack, R$425,00, além de balanças de precisão e materiais para separar e embalar drogas.

As equipes iniciaram as diligências, conseguindo realizar a prisão de dois autores, de 37 e 20 anos e apreensão de um menor infrator, de 17 anos, que estava com roupas semelhantes as utilizadas pelo autor dos disparos contra a vítima. A arma utilizada na ação ainda não foi encontrada.

Os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para demais providências.