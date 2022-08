Simpósio de Gestão da Polícia Civil/MG, realizado em Belo Horizonte

O Chefe da 6 Delegacia Regional de Polícia Civil de Manhuaçu, Delegado Especial, Felipe de Ornelas Caldas, juntamente com os Delegados Regionais e dos chefes de Departamento de todo estado, incluindo o Chefe de Departamento de Ipatinga, Delegado Geral Gilmaro Alves Ferreira, participaram do Simpósio de Gestão da PCMG, realizado em Belo Horizonte nos dias 23, 24 e 25 de agosto de 2022.

O evento, que contou com a ilustre presença do Governador Romeu Zema, teve como objetivo discutir tecnicamente as questões gerenciais afetas à Polícia Civil de Minas Gerais, visando impulsionar o fortalecimento de uma cultura de gestão, garantindo que a PCMG continue sendo referência em segurança pública para o país.

Vários temas de relevância foram abordados, a exemplo da atividade especializada na Polícia Civil, indicadores que avaliam o desempenho das Unidades, a segurança corporativa em estabelecimentos comerciais, as fraudes cibernéticas e os crimes como sequestro relâmpago, golpe do whatsapp, do perfil falso do instagram, dentre outros.

Outra questão abordada foi a Comunicação e a Polícia Judiciária, com a participação do jornalista Lair Rennó, o qual pontuou acerca da importância da relação entre a imprensa e a Polícia Civil.

Segundo o Chefe do 12º Departamento de Ipatinga, o evento foi de excelência, acrescentando em muito quanto ao conhecimento gerencial e administrativo dos participantes, bem como trouxe experiências muito positivas nos temas abordados, além de ter sido um evento inovador na Polícia Civil de Minas Gerais.

O Delegado Regional de Manhuaçu salienta que a PCMG busca uma gestão cada vez mais técnica e profissional para que o melhor resultado possa ser entregue para população.