Sta Margarita/MG PM prende autor de tentativa de homicídio contra PM e apreende armas e farta munições

Na noite de sábado, 29/01, a Polícia Militar foi informada que um indivíduo estaria ameaçando pessoas e teria efetuando disparos de arma de fogo em via pública em Ribeirão de São Domingos, distrito de Santa Margarida.

Equipe PM de Santa Margarida, se deslocou para o local da denúncia, e de imediato a equipe PM de Matipó também se deslocou em apoio.

Quando a equipe de Santa Margarida se deparou com um veículo Fiat Strada conduzido pelo denunciado na altura do Córrego Pedra Branca, ele foi abordado, contudo negou os fatos e disse que esteve na casa de seu genro. Diante desta informação os militares se deslocaram até a casa desta pessoa para confirmar os fatos. Contudo foram recebidos com disparos de arma de fogo, sendo necessário que um dos militares também efetuasse disparos para repelir a injusta agressão.

O autor de 46 anos não foi atingido. Contudo um dos policiais militares foi atingido por um dos disparos de calibre 12 no rosto. Ele foi socorrido consciente e está bem.

Durante a intervenção os militares parlamentaram com o autor para que ele se entregasse e largasse a arma de fogo.

As demais equipes da PM chegaram no local, sendo apoiados por um militar veterano que conhecia o autor e interviu na situação, conseguindo convencê-lo a entregar as armas, uma espingarda calibre 12 e a carabina calibre 357.

O autor mesmo desarmado, ainda se manteve resistente, não acatando as ordens, sendo necessário a utilização de pistolas de emissão de impulsos elétricos, e após ser contido, foi algemado e preso.

Foram realizadas buscas na residência do autor, sendo os demais materiais apreendidos: 10 cartuchos calibre 12 deflagrados e 14 munições calibre 12 intactas, 69 munições calibre 357 intactas e 01 deflagrada, 10 munições calibre 380 intactas, 01 coldre para pistola e 01 carregador para pistola.

Os materiais foram apreendidos, sendo conduzidos juntamente com o autor para a Delegacia de Polícia Civil.