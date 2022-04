Suspeito de dar golpes em pessoas foi preso em Ipatinga

A Policia Civil de Minas Gerais, através da Delegacia de Polícia de Crimes contra Patrimônio de Ipatinga, prendeu e conduziu ao Plantão da Delegacia Regional de Ipatinga um indivíduo suspeito de praticar golpes, enganando pessoal com a falsa venda de cursos de formação para Auxiliar de Necropsia.

De acordo com as apurações realizadas, o homem captava por meio de redes sociais potenciais alunos para o referido curso e oferecia bolsas de estudo teoricamente gratuitas, através do Fundep, prometendo isenção de matrícula, mensalidade e certificado, exceto materiais de estudos e equipamentos de proteção individual para as aulas práticas que aconteceriam ao final do curso em clínicas ou funerárias supostamente conveniadas, conforme relataram as vítimas.

Apurou-se que as vítimas realizaram pagamentos de diversos valores por meio de Pix , boleto ou cartão de crédito para uma instituição denominada Mixtec, a fim de custear o curso, que a princípio era totalmente gratuito em forma de bolsas de estudo do Fundep.

Contudo, o autor não apresentou nenhum documento comprobatório de autorização do órgão regulador de ensino ou de vínculo junto a instituições de ensino para ministrar o curso, seja do MEC, Fundep, clínicas, funerárias do município ou do próprio IML.

Diante dos fatos, o indivíduo foi detido em um hotel em Ipatinga e conduzido para a delegacia de plantão para prestar declarações.

Ainda, em pesquisas realizadas junto a internet, foram encontrados golpes da mesma forma ocorridos no município de Indaiatuba/SP.