V03005 – Detento morto dentro do presídio vítima de agressão física sem uso de arma

Nesta manhã de 19/02/2022 foi acionado via 193, para atendimento a Ocorrência de Vítima de Agressão sem uso de arma, dentro do Presidio de Manhuaçu, pois, de acordo com informações preliminares, havia dentro da cela um detento sem sinais vitais. De imediato deslocamos e no local pudemos constatar, que a vítima apresentava com Livor mortis e Rigor mortis, com sinais de agressão pelo corpo e, principalmente, na cabeça. Vítimas fatal: Jose da Silva, 34 anos, Santana do Manhuaçu/MG

Guarnições: UR 2039 Cb Gomes, Cb Bruno e SD Menezes APOIO: Agente Penitenciário – Wellington Resende dos Santos, REDS 2022-007778628-001