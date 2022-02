1ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Durandé com a nova Mesa Diretora

Mesa Diretora – Presidente Michele Apaarecida Alves, Vice-Presidente Carlos Renato Schuenck, 1º Secretário Pedro Bemfica de Souza.

Por devair G. Oliveira

A presidente da Câmara Municipal de Durandé/MG Michelle Aparecida Alves Silva, iniciou sua primeira reunião Ordinária da Câmara Municipal de Durandé em 01/02/2022, convidando o padre Leonardo Augusto e o pastor Wilson Berbete para leitura da Bíblia. Ambos leram a palavra de Deus e trouxeram uma palavra de esperança e fé para todos, frisando que as autoridades são constituídas por Deus, oraram pelos legisladores para que conduzam a Câmara Legislando em benefício do povo.



Tomando a palavra a presidente deu início nas votações dos projetos e indicações que foram aprovados por unanimidade, dentre eles a indicação dos vereadores Pedro Benfica, Sirlei e Renatinho, o pedido para que o executivo faça um reajuste nos salários dos funcionários públicos.

Vereadores – Luiz Augusto, Antônio Sernado e Sirlei Guerras

Vereadores Antônio Ramos, José Jorge e Luciano Miranda

Indicação 02 – Indicação do vereador Pedro Bemfica para que seja disponibilizado uma ambulância para São João da Figueira.

Indicação 03 – indicação do vereador Pedro Bemfica, que seja trocado as lâmpadas da avenida por lâmpadas de LED.

Indicação 04 – indicação da presidente da câmara Michelle, para que seja feito o calçamento da Av. Álvaro Moreira onde está o Centro de Saúde de Durandé.

Indicação 05 – indicação da presidente da câmara Michelle, que seja feito reparo no muro do cemitério de Dores, pintura, troca de portão, abertura de rampa que dá que dá acesso aos túmulos e extensão de luz no cemitério.

Indicação 06 – indicação da presidente da câmara Michelle, que seja colocado um poste no final da rua Luiz José Tuller onde era a creche em São José da Figueira.

Indicação 07 – indicação do vereador Renatinho, que seja contratado um Fisioterapeuta.

Os projetos de Leis, 036/2021 que autoriza a renovação de contratos de prestação de serviços de profissional que especifica nos termos do Artigo 37 da Constituição Federal para atender a administração Pública e contém outras providencias. A presidente encaminha para as comissões.

O Projeto de Resolução 07/2021 que dispõe sobre denominação do plenário da Câmara Municipal e dá outras providencias. A presidente encaminha para as comissões.

O Projeto de Resolução 01/2022 que dispõe sobre contratação temporária de servidores e dá outras providencias. A presidente encaminha para as comissões.

A presidente comunica que enviou um ofício para a COPASA solicitando esclarecimento sobre a qualidade da água, que segundo os vereadores está de péssima qualidade, e faltando ainda alguns anos para o término do contrato ela quer renovar para mais 3º anos.