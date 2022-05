A difícil situação dos políticos do PT e do PSDB

Por Devair G. Oliveira

Por mais que tentam articular, políticos dos partidos do PT e do PSDB encontram muitas dificuldades com aceitação popular, o povo cansou e estão atentos, é uma questão de tempo para que estas siglas e seus signatários desapareçam da vida política do Brasil.

Algumas pessoas estão chamando estas eleições de “eleições dos milhões”, as lideranças municipais estão com sorriso aberto de tantas propostas de deputados querendo salvar sua eleição, tem até vereador achando que pode dar 500 votos para um e 500 votos para outro, esquecendo que as redes sociais deram liberdade de expressão para o povo.

Com base na geopolítica internacional, e com os interesses dos financistas, sabemos que dinheiro não falta para essa gente, então descarregaram recursos a rodo nos partidos de esquerda para tentarem comprar os votos do povo, usam de todas as artimanhas para chegar ao cidadão comum, daqui para frente serão muitos churrascos e jantares promovidos para tentarem persuadir os eleitores.

Minas Gerais precisa livrar dos políticos que se revezaram no poder, e só desmantelaram o estado, hoje temos um gestor que não rouba e não deixa roubar, está organizando o estado e o povo não pode cair nas armadilhas destes velhos políticos, o trabalho é para eleger no primeiro turno Bolsonaro e Zema.

Acredito que o PSDB irá colocar Eduardo Leite no lugar de Dória, pois ele foi trabalhado para ser governador e depois se candidatar à presidência, é o jogo dos financistas, para tanto a cúpula do PSDB, liderada pelo presidente nacional Bruno Araújo, aprovou o convite ao ex-governador de São Paulo João Doria para informá-lo sobre os problemas e prejuízos de sua pré-candidatura, contando com ele para construir uma possível alternativa.

Diante da crise inflamada por Doria desde o final da semana passada, as lideranças tucanas atenderam à convocação da Executiva Nacional e se reuniram na sede do partido em Brasília nesta terça-feira (17).

Segundo Bruno Araújo, os pré-candidatos aos governos estaduais, deputados e senadores expuseram problemas na candidatura de Doria ao Planalto, mas que não podem ignorá-lo. “É de obrigação da boa política nós ouvirmos a liderança do governador Doria. Não podemos dar nenhum passo sem essa conversa”, afirmou.

A decisão da Executiva tucana acompanha proposta feita pelo deputado federal e ex-governador de Minas Gerais Aécio Neves, adiantada à imprensa minutos antes da coletiva dada por Bruno Araújo. A reunião durou mais de 3h e continuou após a coletiva.

Doria era aguardado para reunião desta quarta-feira (18), com decanos do PSDB, que iriam comunicá-lo sobre as dificuldades eleitorais, mas já declinou do convite e informou que tem outra agenda.