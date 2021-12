A Lei aplicada aos pobres não se aplica aos poderosos

Os bandidos mais perigosos do Brasil estão livres e podem virar deputados, senadores e até presidente

Por Devair G. Oliveira

Contra os pobres a Lei é severa, mas infelizmente em nosso país a desigualdade em todos os sentidos é imensa, uns podem tudo, outros não pode nada. Os mais iguais lá de cima usam e abusam do poder, veja o que fez o senador do Amapá Davi Alcolumbre (DEM-AP).

Primeiro ele não cumpriu seu dever no caso da sabatina de André Mendonça demorou 4 meses, com a indignação os descontentes começaram a procurar saber quem é na verdade este senador e descobriram coisas do Arco da Velha a seu respeito dentre outras a chamada Rachadinha do Senador, a notícia-crime apresentada ao Supremo Tribunal Federal (STF) para denunciar o caso das rachadinhas do senador Davi Alcolumbre (DEM-AP) foi enviada à Procuradoria-Geral da República (PGR) em 5 de novembro pelo relator da ação, ministro Luís Roberto Barroso. O Regimento Interno do STF fixa prazo de 15 dias para a PGR se pronunciar sobre a abertura de inquérito contra o político, acusado de embolsar mais de 90% dos salários de 6 assessoras do seu gabinete.

O crime do senador tem fartas provas, Alcolumbre é acusado de recrutar 6 mulheres pobres, na periferia de Brasília, que aceitassem receber apenas 10% do salário de R$14 mil.

A pergunta que fica e que nunca iremos saber por que o senador corrupto não foi denunciado?