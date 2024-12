A vitória de Renato colocou fim do reinado de 16 anos de um grupo político de Durandé

Por Devair G. Oliveira

Depois de 16 anos, a vitória de Renato Paiva acaba com o reinado político municipal de um grupo político que comandou a cidade por 16 anos.

Com o afastamento pela justiça do prefeito Dr. Adriano, o presidente da Câmara Municipal de Durandé Renato Schuenck assumiu a prefeitura facilitando a transição, já que ele é do mesmo grupo político do Renato Paiva que tomará posse dia 1º de janeiro de 2025.

A partir de hoje um novo governo está iniciando suas atividades no município de Durandé que era bastante as reclamações de serviços essenciais que praticamente após as eleições a administração do Dr. Adriano deixou alguns serviços como a saúde muito precária e também a coleta de lixo.