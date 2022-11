A voz do povo, “Barbara” faz senadores chorarem em audiência no Senado

Audiência para ouvir ministros no Senado tem mais de 160 mil conectados

Por Devair G. Oliveira

Ninguém poderia imaginar que os brasileiros nas eleições de 2018 ao eleger o presidente Jair Messias Bolsonaro passaria novamente por uma situação tão complicada que vivemos, pensávamos que o pesadelo havia acabado e estamos agora experimentando a terrível experiência de viver sem esperança ao constatar que estamos perdendo nossos mais sagrados direitos de expressão contidos na constituição.

Neste momento estamos assistindo ao vivo: Sessão no Senado para que Moraes e Lewandowski prestem esclarecimentos sobre as eleições 2022, só que eles não compareceram. Brilhantes oradores já falaram até o momento, dentre eles: Jurista Ives Gandra Martins, Carlos Rocha, presidente do Instituto Voto Legal engenheiro formado pelo ITA, Barbara do Canal “Te Atualizei” faz Senadores chorarem com discurso emocionante, seu canal no YouTube, o Te Atualizei, twitter, Youtube e Instagram tem mais três milhões de seguidores, outra fala muito bem colocada foi a de Gustavo Gaia, Magno Malta senador eleito e tantos outros, acredito que foi a audiência mais esperada e concorrida.

O sistema é implacável e não é necessário falar em nomes, pois todos os brasileiros sabem o que está acontecendo, a grande mídia, está calada eles pensam que são donos do mundo, mas eles não perdem por esperar e podemos ter no Brasil uma verdadeira reforma a pedido do povo que tem o poder e em seu nome deveria ser exercido, como não podem mais confiar nos parlamentares estão a mais de 30 dias nas frentes das unidades das Forças Armadas.

Embora o Brasil fora muito aparelhado nos últimos 14 anos de governo petistas, mas o sistema vem atuando desde o fim dos governos militares, com início de José Sarney.



https://www.youtube.com/watch?v=a6mV80HqNW0