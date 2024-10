Ampla vitória da direita teve recorde de militares eleitos

Levantamento é da Nexus, empresa do grupo de comunicação FSB

Tenente-coronel Zucco (PL-RS) presta continência: militares se legitimam nas urnas – Foto: Thiago Augusto Chaves.

Exatos 152 candidatos com patentes militares foram eleitos no primeiro turno de domingo (6), quando a direita brasileira aplicou uma “sova” de votos na esquerda, de acordo com levantamento da Nexus, empresa de pesquisas do grupo de comunicação FSB. É o recorde nos últimos 24 anos, com aumento de 13% em relação a 2020. Pelo PL foram eleitos 52 militares, 18 pelo Republicanos e 16 pelo MDB. O recorde anterior, nas eleições de 2020, registrou vitória de 134 militares, segundo o TSE. A informação é da Coluna Claudio Humberto, do Diário do Poder.

Dados do Tribunal Superior Eleitoral citados pela Nexus mostram que 112 militares foram eleitos entre 2000 e 2024, crescimento de 36%.

Em 2000, disputaram 707 militares e em 2024 foram 1.204, aumento de 70%. No mesmo período, candidaturas em geral cresceram 14%.