Associação de policiais afirma que PMs não precisam se subordinar aos governadores

A carta publicada pela Associação dos Militares Estaduais do Brasil diz que, em caso de ruptura institucional, as polícias militares automaticamente vão seguir o Exército. O texto também destaca que as PMs são instituições de Estado, e que, por isso, não podem ser empregadas de forma disfuncional por nenhum governador. Discussão ocorre depois que um comandante da PM paulista foi

afastado por convocar manifestações a favor de Jair Bolsonaro

CONTEÚDO RELACIONADO