Audiência pública da câmara aponta para a necessidade do diálogo para melhorar o transporte coletivo de Manhuaçu

Em audiência pública realizada na noite desta quinta-feira (12/05), a Câmara Municipal de Manhuaçu recebeu representantes da sociedade e autoridades para debater o tema do transporte coletivo urbano e rural no município. O debate trouxe como consenso entre vereadores e convidados a necessidade de ouvir o poder executivo, a população e a empresa Viação União, que atende a cidade, para se chegar a alternativas que melhorem o transporte no município. A audiência foi presidida pela vereadora Eleonora Maira (PSB), autora do requerimento que motivou a reunião.

Durante a audiência, vários representantes de moradores e setores da sociedade manifestaram-se para solicitar melhorias em relação aos horários oferecidos e linhas de ônibus disponíveis no município. Já os representantes da Viação União explicaram que seria importante o repasse de subsídios por parte do poder executivo de Manhuaçu para que a empresa consiga melhorar o atendimento à população.

Ao final da audiência, todos concordaram sobre a importância de se requerer uma reunião entre prefeitura, população e empresa de transporte para se chegar a alternativas conjuntas para o aperfeiçoamento do transporte coletivo de Manhuaçu. A vereadora Eleonora Maira lembrou que a câmara já vem estudando o tema e que a busca do diálogo é a melhor solução para tornar o transporte do município mais eficiente.

Presentes na audiência

Durante a reunião desta quinta-feira (12/05) na Câmara Municipal de Manhuaçu se manifestaram no plenário Águeda Maria Diniz, presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDRS); Vinícius Valentim; Sinésio Souza; Vinícius de Resende; Aponísia dos Reis; Tenente Coronel Luciano Correia dos Reis, comandante do 11º Batalhão de Polícia Militar; Maria de Lourdes de Oliveira; e Sérgio Luís Santana Cordeiro e Thiago Guimarães Marinho, representantes da Viação União.