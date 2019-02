Bebianno faz publicação em rede social com supostas indiretas a Bolsonaro

Segundo o texto publicado pelo ministro no Instagram, “a lealdade constrói pontes indestrutíveis nas relações humanas”

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebianno, publicou um texto em sua conta do Instagram na madrugada deste sábado (16/02), em tom de desabafo. Na mensagem, Bebianno, que estaria de saída do governo Bolsonaro, destaca o tema lealdade. No entanto, em nenhum momento, ele cita o nome do presidente Jair Bolsonaro, na postagem.

No texto publicado, Bebianno cita que “a lealdade constrói pontes indestrutíveis nas relações humanas”. Ainda segundo a publicação, “uma pessoa leal, sempre será leal. Já o desleal, coitado, viverá sempre esperando o mundo desabar na sua cabeça”, escreveu o ministro. Sem se referir a Bolsonaro, Bebianno escreveu que a lealdade “conduz os passos das pessoas que jamais irão se perder do caminho” durante turbulências.

A publicação no instagram acontece em meio ao desgaste que o ministro vem enfrentando nos últimos dias. Ele sofreu denúncias relacionadas a supostas irregularidades em sua gestão à frente do caixa eleitoral do PSL, partido dele e de Bolsonaro, suspeito de liberar verbas para candidaturas laranjas quando Bebianno ainda era presidente do partido.

Bebbiano articulou a saída de Bolsonaro do Patriotas e sua candidatura a presidente pelo PSL. Segundo jornais, ele decidiu, após uma conversa com o presidente Jair Bolsonaro, deixar o governo, mesmo contra sua vontade. A previsão é de que a exoneração de Bebianno seja publicada no Diário Oficial da União já nesta na segunda-feira (18).

Repórter Paulo Henrique