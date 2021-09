Bolsonaro convoca reunião do Conselho da República para amanhã

Infelizmente vivemos um momento muito delicado em todo o mundo, haja visto o que aconteceu nos Estados Unidos uma eleição que foi muito criticada com várias irregularidades que estão sendo apuradas, para muitos analistas Trump pode voltar ao poder, a justiça está apurando, ainda mais depois em que o Biden abandonou centenas de militares americanos a sua própria sorte. Por Devair G. OliveiraInfelizmente vivemos um momento muito delicado em todo o mundo, haja visto o que aconteceu nos Estados Unidos uma eleição que foi muito criticada com várias irregularidades que estão sendo apuradas, para muitos analistas Trump pode voltar ao poder, a justiça está apurando, ainda mais depois em que o Biden abandonou centenas de militares americanos a sua própria sorte.

Voltando ao nosso caso brasileiro é evidente que o STF tomou muitas decisões que não foram aceitas pelo povo, dentre elas a soltura de muitos bandidos dos mais perigosos, inocentou o ex-presidente Lula uma aberração para muitos juristas.

O povo não aceita mais estas barbaridades, vamos ver a partir de amanhã em que o presidente Jair Bolsonaro convocou uma reunião do Conselho da República para quarta-feira 8, dia seguinte às manifestações em apoio ao seu governo realizadas em vários pontos do país neste feriado da Independência.

Dentre as atribuições do Conselho deliberar sobre ‘intervenção federal, Estado de defesa e Estado de sítio’. O órgão superior de consulta do presidente da República tem entre suas atribuições deliberar sobre “intervenção federal, Estado de defesa e Estado de sítio”, além de “questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas”.