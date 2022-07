Câmara aprova projeto que concede benefício social a famílias carentes

Três famílias em situação de risco e vulnerabilidade socioeconômica passarão a receber aluguel social

A Câmara Municipal de Manhuaçu aprovou dois projetos de lei em reunião realizada na noite desta quinta-feira (21/07). A sessão foi presidida pelo vereador Cléber Benfica (PP). As vereadoras Eleonora Maira (PSB) e Rose Mary (PDT) completaram a mesa diretora.

Foram aprovados os projetos de lei 70/2022, de autoria do poder executivo, e 63/2022, de autoria do vereador Administrador Rodrigo (DC). O primeiro projeto (70/2022), aprovado em regime de urgência, altera o anexo I da lei número 3.548, de 04 de dezembro de 2015, que trata da concessão do benefício de aluguel social a famílias em situação de risco ou vulnerabilidade socioeconômica. Com a aprovação, passam a ter direito ao benefício mais três famílias do município.

Já o projeto de lei 63/2022 institui no calendário oficial de Manhuaçu o dia 19 de março como o Dia de São José. Com a aprovação, a data passa a celebrar oficialmente o padroeiro da paróquia de mesmo nome. A sessão aprovou ainda requerimentos, moções e indicações.

Palavra franca

Alguns vereadores usaram o momento da palavra franca para fazer reivindicações. O vereador Gilmar Cuca (Pros) relatou a insatisfação de parte da população com o aumento da passagem de ônibus no município. Ele afirmou que muitas pessoas o procuraram para reclamar de problemas como a escassez de horários das linhas, o tempo de espera, o excesso de passageiros e a baixa qualidade dos veículos. A vereadora Eleonora Maira destacou que a câmara realizou uma audiência pública para debater o transporte público no município e que não houve até o momento as contrapartidas esperadas da empresa que atende Manhuaçu e da prefeitura.

Gilma Cuca também cobrou informações sobre a mudança do Centro Educacional Infantil central do município, o que vem gerando transtorno para a população atendida. O vereador Administrador Rodrigo aproveitou para agradecer o deputado federal Fred Costa (Patriotas) pela destinação de verba que será usada para a construção da clínica veterinária municipal.

Usando a tribuna, o vereador Cléber Benfica manifestou descontentamento com o uso de outdoors na cidade para agradecer somente a deputados que destinaram recursos para o Hospital César Leite. Ele considerou que os vereadores de Manhuaçu não tiveram o mesmo reconhecimento. Benfica lembrou que a casa legislativa também aprovou projetos que concederam verbas ao HCL.