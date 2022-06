Câmara de Manhuaçu aprova projeto e discute falta de vagas no HCL

A Câmara de Vereadores de Manhuaçu aprovou projeto de lei que concede o benefício do pagamento de aluguel social para três famílias do município. A sessão presidida pelo vereador Cleber Benfica (PP) ainda discutiu a sobrecarga de atendimentos no Hospital César Leite e a consequente falta de vagas para internação.

A primeira sessão ordinária de junho, realizada na quinta-feira, 02, teve a discussão de dois projetos. O primeiro, em regime de urgência, incluiu mais três famílias, conforme laudo sócio-econômico, no benefício do aluguel social. A matéria foi aprovada por unanimidade.

O segundo projeto trata da cessão de uma servidora municipal ao Tribunal de Justiça do Trabalho por um ano. O projeto foi apreciado em primeira discussão.

Ainda foram apresentados para ciência do plenário outros três projetos de lei e um artigo vetado por iniciativa do Poder Executivo para apreciação do Legislativo.

Também foram aprovados três requerimentos e 21 moções de autoria dos vereadores. A pauta também encaminhou indicações para o Poder Executivo.

PRONUNCIAMENTOS

Durante a palavra franca, os vereadores discutiram diversos assuntos, em especial, relacionados ao recolhimento de animais soltos nas ruas apontados pelos vereadores Gilmar Cabral (PROS) e Jorge Augusto (PODE). Houve relatos de cavalos soltos nas ruas e na BR-262, no perímetro urbano, e ataques de cães bravios em algumas ruas e praças.

Outro tema citado pelo vereador Administrador Rodrigo (DC) foi a questão da falta de vagas para internação no Hospital César Leite. Em vídeo divulgado na quarta-feira, o diretor técnico, Dr. Gláucio Quarto Martins, explicou sobre a sobrecarga de atendimentos na unidade hospitalar. Administrador Rodrigo esteve no HCL na manhã de quinta e apurou informações e providências que poderiam ser tomadas e apresentou no plenário.

Já o presidente da Comissão de Saúde, Juninho Enfermeiro (PSC), explicou que já está programada uma reunião dele, acompanhados dos membros Gilmar Cabral (PROS) e Jorge do Ibéria (PODE) com o Hospital César Leite.

O presidente Cleber Benfica sugeriu que o encontro seja realizado na Câmara Municipal com participação da Superintendência Regional de Saúde e a Secretaria de Saúde de Manhuaçu e municípios vizinhos.