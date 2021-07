Câmara de Manhuaçu promove audiência pública com os taxistas

A Câmara de Vereadores de Manhuaçu promoveu, na tarde da quarta-feira, 21/07, audiência pública com os taxistas a fim de tratar do Projeto de Lei nº 54/2021, de autoria do Poder Executivo que regulamenta e estabelece normas pra exploração de serviço de transporte individual de passageiros, através de automóveis de aluguel (táxis), revoga a lei municipal nº 2.619/2016. O Diretor do Departamento Municipal de Trânsito, Dr. Eustáquio Leite, também participou da audiência. O vereador Inspetor Juninho Linhares foi o autor do requerimento para a realização da sessão.

Representando o sindicato dos taxistas, Divaelson Ribeiro, comentou sobre o projeto. “Este projeto é muito pesado para os taxistas. Não é muito bem apropriado para Manhuaçu.

Gostaria de pedir aos vereadores mais prazo. A realidade é outra. Entendemos que o projeto deve ser melhor visualizado e os taxistas irão trazer as reivindicações. Os taxistas estão muito preocupados com a situação. A nossa realidade é totalmente diferente de uma capital. Da forma que o projeto está, entendemos que ele não deve ser aprovado e sim sofrer adequações”, justificou.

O vereador Juninho Linhares argumentou que o projeto já está na Casa há um bom tempo e que apresentou o projeto aos taxistas, mesmo assim, haverá um tempo a mais para se chegar a uma conclusão para atender a todos.

Ficou estabelecido o prazo até o dia 11 de agosto para que os taxistas apresentem sugestões de modificações ao projeto.

O Diretor do Departamento Municipal de Trânsito, Dr. Eustáquio Leite, disse que o projeto visa regulamentar os taxistas para que possam atender a comunidade da melhor forma. “Não tivemos nenhum interesse em prejudicar a categoria, mas fazer as adequações e teremos uma lei exequível e que possa ser cumprida”, salientou.

O Presidente da Câmara, Cleber Benfica, deixou claro que o Legislativo está de portas abertas para ouvir os taxistas e se colocou a disposição de todos