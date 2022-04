Câmara de Manhuaçu se solidariza com professores da rede estadual sobre reajuste do piso salarial

A Câmara de Vereadores de Manhuaçu se solidarizou com os professores da rede estadual, demonstrando apoio ao movimento promovido pelo Sind-UTE (Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais) que entregou documento aos vereadores, na tarde desta terça-feira, 05/04, apresentando a solicitação, durante a reunião de comissões do Legislativo.

“Viemos por meio desta solicitar que seja encaminhada ao plenário da Câmara de Vereadores de Manhuaçu esta matéria. Esclarecemos que o reajuste do piso salarial do magistério é de 33,24%, mas o governo oferece apenas 10,06%, contrariando lei federal nº 11.738/2008 e portaria do Ministério da Educação nº 67/2022 e lei estadual nº 21.710/2015, que estabelece atualização para o regime de 24 horas semanais para o território mineiro. Esclarecemos também que o projeto se encontra em tramitação com as emendas do reajuste e que já foi aprovado no segundo turno com 50 votos a favor dos senhores deputados mineiros, Apesar disso, existe o risco do governador vetar a emenda do reajuste, solicitamos então que os nobres vereadores pressionem seus deputados correligionários para votar pela derrubada do veto do governador”, consta a redação do documento entregue aos vereadores.

Ainda de acordo com a reivindicação, “na conjuntura atual, o reajuste é extremamente necessário, porque são cerca de 6 anos sem correção salarial e tem trabalhadores recebendo menos de um salário mínimo. Além disso a alta inflacionária prejudica a todos os trabalhadores, Não estamos solicitando nada mais do que cumprir a lei. O apoio desta casa é de suma importância e desde já estamos contando com ele”, concluiu o documento.

O Coordenador do Sind-UTE, Paulo Bragança, explicou a situação e pediu apoio do Legislativo de Manhuaçu que informou que irá fazer uma Moção de Apoio ao manifesto.

Assessoria de Comunicação da Câmara de Manhuaçu