CÂMARA DE SÃO JOÃO APROVA PISO PARA PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

A Câmara de Vereadores de São João do Manhuaçu aprovou na noite desta quarta-feira, 13 de abril, o projeto de lei regulamenta o piso salarial dos profissionais do magistério.

O projeto encaminhado pelo prefeito Sérgio Camilo define o valor do piso para o professor MAP 1 em R$ 2.884,22 com uma jornada trabalho de 30 (trinta) horas semanais.

O mesmo valor será aplicado para o cargo de vice-diretor com 30 horas e de pedagogo com 24 horas. Já o Professor MAP II com 27 AULAS receberá 3.495,02, enquanto o diretor com 40 horas terá a remuneração de 4.261,25.

A Presidente da Câmara Leninha do Preto explica que o projeto foi aprovado em turno único atendendo ao pedido dos professores. “Houve um consenso com os vereadores presentes e a matéria, que só seria apresentada hoje, foi aprovada por unanimidade. Isso permitirá que a partir desse mês, o salário já seja pago nos novos valores”, destacou.

O objetivo do projeto é adequar o piso salarial municipal ao piso nacional, de acordo com a carga horária e cargo ocupado no município.

No primeiro mandato do Prefeito Sérgio Camilo e do Vice Zé Braz foram concedidos três reajustes salariais para os profissionais da educação, no total foram 41% de aumento salarial.

A presidente também agradeceu ao Prefeito Sérgio Camilo pela atenção aos profissionais do magistério e adiantou que a administração estará encaminhando o projeto de revisão de todos os cargos e salários, que permitirá correções e melhorias para os demais servidores em breve.

DOAÇÃO

Também foram apresentados mais dois projetos de lei. O primeiro realiza a doação de um veículo e equipamentos para o Instituto Restaurart Restauração com Amor e Arte, tendo em vista a indicação de emenda parlamentar feita pelo Deputado Federal Lincoln Portela, possibilitando o incremento das atividades da entidade social.

CONSÓRCIO

O segundo projeto autoriza São João do Manhuaçu a integrar o Consórcio Intermunicipal Multifinalitário dos Municípios da Microrregião do Médio Rio Pomba – CIMERP. Entre outras iniciativas, a adesão vai permitir economia para as contratações da prefeitura, sobretudo na área de transporte escolar, obras públicas e nos serviços de conservação e manutenção de vias.

VILA ALTO DO PARAÍSO

Foi aprovada a indicação para melhorias na Vila Alto do Paraíso, com colocação de bloquetes em substituição ao asfalto antigo na Rua Principal e manutenção da rede de esgoto. A iniciativa foi assinada pelos vereadores Leninha do Preto, Adão Geraldo, Silvânio Moisés, João Carlos Júnior e Suely Tavares.