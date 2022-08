Câmera Municipal aprova sete projetos em sessão ordinária

Cinco projetos foram aprovados em caráter de urgência e autorizam repasses para associações, para o COMSEP e para o Hospital César Leite

A Câmara dos Vereadores de Manhuaçu aprovou na noite desta quinta-feira (18/08) sete projetos, sendo cinco em caráter de urgência. A reunião foi conduzida pelo presidente da câmara, Cléber Benfica (PP), e pelos vereadores Gilsinho (DC) e Eleonora Maira (PSB), que completaram a mesa diretora.

Em caráter de urgência, foram aprovados os projetos 83/2022, 85/2022, 86/2022, 89/2022 e 90/2022, todos de autoria do poder executivo. Estes cinco projetos tratam de repasses de verbas para associações, para o Conselho Municipal de Segurança Pública e Defesa Social de Manhuaçu (COMSEP) e para o Hospital César Leite. Também foram aprovados os projetos 69/2022, de autoria da prefeitura, e 71/2022, do vereador Kelson Santos (PSD).

O projeto 83/2022 autoriza o repasse de R$110 mil para o COMSEP para execução de convênio pelo 11º Batalhão de Polícia Militar. A verba será usada para aquisição de uma motocicleta e para reparos de uma viatura policial. O projeto 85/2022 prevê o repasse de R$48.600 para a Associação dos Moradores Amigos do Santo Amaro (AMA) para a realização da 11ª Santo Amaro Fest, que acontecerá nos dias 02, 03 e 04 de setembro.

Com a aprovação do projeto 86/2022, a Associação Comercial Industrial e Agronegócios de Manhuaçu (ACIAM) receberá R$10 mil para a realização da 1ª Festa da Colheita de Manhuaçu, no período de 15 de agosto a 24 de setembro. O projeto 89/2022 autoriza o repasse de R$15 mil para a Associação dos Professores de Educação Física de Manhuaçu e Região (APEF). O valor será destinado aos preparativos do 5º Concurso de Marcha, que acontecerá no dia 11 de setembro.

O projeto de lei 90/2022 prevê o repasse de R$300 mil para o Hospital César Leite. A verba será utilizada para dar continuidade às obras de reforma da Unidade de Urgência e Emergência.

Remume

Com a aprovação do projeto 69/2022, fica instituída na Secretaria Municipal de Saúde de Manhuaçu a Comissão Municipal de Farmácia Terapêutica (CFT) e a Relação Municipal de Medicamentos (Remume), que reúne todos os medicamentos padronizados utilizados pela secretaria. A Remume será elaborada e revista regularmente sempre que se fizer necessário. O projeto foi acrescido de três emendas do vereador Administrador Rodrigo (DC).

O momento da Palavra Franca recebeu o advogado André Pimentel Campos, sócio fundador do escritório Altair Campos e Advogados Associados. Ele convidou os vereadores para o 1º Fórum de Debates Jurídicos. O evento, que acontecerá no próximo dia 31 de agosto, irá comemorar os 45 anos de trabalho do escritório. Haverá palestras do Secretário de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, Rogério Greco, e do advogado Altair Pimentel Campos.