CCJ aprova Mendonça e Alcolumbre terá dificuldade nas eleições para voltar ao senado

Alcolumbre é hoje o senador mais desgastado do senado

Por Devair G. Oliveira

Alcolumbre quis prejudicar Mendonça e Bolsonaro, mas o tiro saiu pela culatra, milhões de pessoas no Brasil estão pedindo o povo do Amapá para não votar no senador, isso se ele não for preso antes. Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado.

Alcolumbre (DEM-AP) amargou uma terrível derrota que ainda vai render até as eleições de 2022. a aprovação de André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal (STF) por 18×9 votos na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), seguida dos 47×32 no plenário do Senado.

Sem votos para rejeitar a indicação do presidente Jair Bolsonaro, o senador do Amapá apelou para o poder que restava: a pauta da comissão. E tentou vencer pelo cansaço por mais de 4 meses. No fim, a própria CCJ o derrotou.

A demora ajudou Mendonça, pois foi suficiente para rolar nas redes sociais pedidos e mais pedidos de oração para o pastor que agora será Ministro da Suprema Corte, o tempo jogou contra Alcolumbre e os que torciam pela rejeição. Hábil e educado, o futuro ministro do STF teve mais tempo para se articular.

Além de Alcolumbre, quase toda oposição da CPI da Pandemia integra a CCJ, onde governistas são maioria, onde o voto é secreto.

O tempo que Mendonça teve que esperar foi Record na composição do STF, nenhum dos atuais ministros passou tanto tempo quanto Mendonça esperando sua sabatina na CCJ do Senado.