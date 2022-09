Confira a agenda dos candidatos à Presidência para esta sexta (30/9)

Esta é a agenda dos 11 candidatos à Presidência para esta sexta. Candidatos têm agenda no Sudeste, Nordeste e Norte. Campanhas têm corpo a corpo com eleitores, entrevistas e lives.

Ciro Gomes (PDT): às 17h, terá carreata em Sobral (CE).

Constituinte Eymael (DC): às 10h, faz caminhada em São Paulo.

Felipe D’Avila (Novo): às 11h, tem encontro no Comitê Central do Paulo Ganime no Rio de Janeiro.

Jair Bolsonaro (PL): 8h, faz motociata em Poços de Caldas (MG) e, às 19h, faz live.

Leo Pericles (UP): às 10h, cumpre agenda em Paraisópolis, em São Paulo; às 14h, em Mauá (SP) e, às 19h, na Universidade Zumbi dos Palmares.

Lula (PT): cumpre agenda no Rio de Janeiro. Às 7h30 se reúne com candidatos correligionários ao governo do Estado e ao Senado. Em seguida vai a Salvador, onde participa de caminhada às 11h, com saída no Largo de Roma. À tarde, a partir das 16h, o ex-presidente Lula participará de caminhada em Fortaleza.

Padre Kelmon (PTB): às 8h, concede entrevista para o Jornal Nova Manhã no Rio de Janeiro.

Simone Tebet (MDB): às 10h, participa de Missa de Ação de Graças na Paróquia São Luiz Gonzaga em São Paulo.

Sofia Manzano (PCB): às 17h, fará caminhada panfletagem da Candelária à Cinelândia no Rio de Janeiro.

Soraya Thronicke (União): às 14h, tem reunião de campanha e, às 17h, concede entrevista ao programa André Marinho Show ao Canal do humorista André Marinho no Youtube.

Vera (PSTU): às 6h30, participa de conversas com operários em obra da construção civil, em Belém; às 18h, participa de uma entrevista ao portal Esquerda Diário.

Por Agência Brasil – Brasília