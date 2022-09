Confira o que fizeram os candidatos à Presidência neste domingo (11/9)

Neste domingo (11), os candidatos à Presidência da República cumpriram agendas de campanha no Nordeste, Sudeste e na Região Sul. Alguns, entretanto, não tiveram compromissos públicos e manifestaram-se apenas por redes sociais. Confira:

Pela manhã, Ciro Gomes (PDT) participou de evento de campanha de candidata a deputada federal em Porto Alegre (RS).

Constituinte Eymael (DC) não teve agenda externa hoje.

O candidato Jair Bolsonaro (PL) utilizou suas redes sociais para se manifestar sobre a inflação. Em seu Twitter pessoal, Bolsonaro escreveu sobre a deflação de agosto e afirmou que o país passa por melhora econômica mesmo após a pandemia e a Guerra na Ucrânia.

Apesar de não ter divulgado nenhuma agenda oficial para hoje, o candidato Luís Inácio Lula da Silva anunciou pelo Twitter que se encontrou com a ex-senadora Marina Silva, com quem debateu propostas na área da sustentabilidade e meio ambiente. À noite, o candidato será entrevistado pelo canal de notícias CNN Brasil.

O candidato Léo Péricles (UP) cumpriu agenda em Salvador (BA). Pela manhã, ele visitou o Quilombo Quingoma, em Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador, e conversou com os moradores. À tarde, ele visitou os moradores do residencial Vivendas do Mar, no bairro São Tomé de Paripe, em Salvador.

O candidato do PTB, Padre Kelmon, teve encontro com bispo e padres apoiadores da campanha, em São Paulo (SP), no período da tarde.

A candidata do PCB à presidência da República, Sofia Manzano, cumpre uma agenda de campanha à noite, em Recife (PE). Lá ela participa da Plenária do Poder Popular, que está marcada para começar as 18h.