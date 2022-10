Confira os candidatos ao governo dos 26 estados e do Distrito Federal

No próximo domingo (2), mais de 156 milhões de eleitores, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), poderão escolher os nomes que vão ocupar os cargos de presidente da República, governador, senador e deputado federal e estadual ou distrital.

Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 27.964 candidatos vão disputar cadeiras nas eleições proporcionais no Brasil. Destes, 10.619 concorrem ao cargo de deputado federal, 16.735 disputam uma vaga de deputado estadual e 610 querem uma vaga no Parlamento distrital.

Os candidatos das eleições majoritárias são 1.285, segundo dados do TSE. No total – eleições proporcionais e majoritárias – são cerca de 29,3 mil candidatos.

Pelo sistema majoritário – no qual ganha aquele que recebe mais votos – serão escolhidos 27 governadores, 27 senadores e um presidente da República. Foram recebidos 224 registros para governador e 242 vice-governador, segundo dados do TSE.

Confira os candidatos a governador nos 26 estados e no Distrito Federal:

ACAcre

APAmapá

AMAmazonas

PAPará

RORondônia

RRRoraima

TOTocantins

DFDistrito Federal

GOGoiás

MSMato Grosso do Sul

MTMato Grosso

ALAlagoas

BABahia

CECeará

MAMaranhão

PBParaíba

PEPernambuco

PIPiauí

RNRio Grande do Norte

SESergipe

ESEspírito Santo

MGMinas Gerais

RJRio de Janeiro

SPSão Paulo

PRParaná

RSRio Grande do Sul