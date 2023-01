Da praia, vereadores votam aumento dos próprios salários de forma remota no Paraná

Dois parlamentares de Jataizinho participaram de sessão extraordinária debaixo de guarda-sol; participação remota é permitida pela Casa

Da praia, vereadores do Paraná votam aumento dos próprios salários de forma remota

Dois vereadores do município de Jataizinho, no interior do Paraná, votaram o aumento do próprio salário enquanto estavam na praia. Os parlamentares participaram de forma online de duas reuniões extraordinárias da Câmara Municipal que decidiu o reajuste de 5,93% do salário dos vereadores, de servidores efetivos e comissionados da prefeitura e da Câmara, e do prefeito, vice-prefeito e secretários da cidade.

As votações de quatro projetos duraram cerca de 22 minutos e ocorreram na última segunda-feira, 16 de janeiro. Durante todo o tempo, os parlamentares Antonio Brandão (PDT) e Bruno Barbosa (Cidadania) aparecem em vídeo, de forma online, sentados embaixo de um guarda-sol.

O diretor da Câmara Municipal de Jataizinho, Sandro Fidelis, informou que as atividades legislativas estavam em recesso, e a votação ocorreu de forma extraordinária. Segundo ele, a participação das sessões de forma online foi permitida em 2020 em decorrência da pandemia da covid-19, mas que atualmente a modalidade online se tornou exceção à regra. Com o recesso parlamentar, porém, os vereadores foram autorizados a participar remotamente.

A sessão foi divididas em duas reuniões extraordinárias. Na primeira, os parlamentares foram favoráveis à aprovação de quatro projetos que permitem o reajuste salarial e define a remuneração dos vereadores em R$ 5.470,28. No vídeo, os dois interagem com pessoas na praia enquanto Brandão bebe algo em um copo térmico.

Na segunda reunião, que viria definir os aumentos, Brandão pede vista nos quatro projetos pois, segundo ele, as comissões responsáveis por analisar as matérias não distribuíram os pareceres aos demais vereadores. Seu pedido de vista foi negado em votação plenária. Brandão, então, pede a impugnação da reunião por não conseguir visualizar como os outros vereadores votaram.

Ao ter impugnação negada pelo presidente da Casa, a votação seguiu normalmente, com Brandão e Barbosa reforçando o voto favorável nas matérias. Em diversos momentos a câmera mostra outras pessoas na praia ao longo da reunião. Ao final da discussão. Brandão pergunta se “vai demorar apara acabar”.

Procurados nos canais de comunicação disponíveis em suas informações de gabinete no site da Câmara Municipal, os dois vereadores não responderam até a publicação desta reportagem.