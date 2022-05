Declaração Conjunta do BRICS sobre o tema: “Fortalecer a Solidariedade e a Cooperação do BRICS

“Responder às novas Características e Desafios da Situação Internacional”

Atualizado em 23/05/2022 12h11

1.Os Ministros das Relações Exteriores/Relações Internacionais da República Federativa do Brasil, da Federação da Rússia, da República da Índia, da República Popular da China e da República da África do Sul reuniram-se em 19 de maio de 2022, em formato virtual, sob a Presidência da China. Reiteraram que os países do BRICS continuarão a aprimorar a estrutura de cooperação intra-BRICS sob os três pilares – político e de segurança, economia e finanças, intercâmbios culturais e interpessoais -, a conter a propagação e os efeitos da pandemia de COVID-19 com solidariedade, a acelerar a implementação da Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável e para ampliar e aprofundar ainda mais a cooperação entre os países do BRICS. Os Ministros concordaram que, diante dos novos desafios e características emergentes, os países do BRICS devem aumentar sua solidariedade e cooperação e trabalhar juntos para enfrentá-los. A esse respeito, lembraram a adoção, em 2021, pelos Sherpas do BRICS, dos Termos de Referência revisados para orientar o engajamento do BRICS com relação a métodos de trabalho, escopo de engajamento e mandato do presidente de turno.