Dengue e chikungunya: Índice alarmante de focos de mosquito em Manhuaçu

A Vigilância Ambiental, por meio do setor de Endemias, realizou nos últimos dias o levantamento em todos os bairros de Manhuaçu, bem como no distrito de Vilanova sobre a situação de focos do Aedes, em locais onde concentram maior índice de risco para a comunidade.

O Levantamento do Índice Rápido de Infestação por Aedes aegypti (LIRAa) é exigido pelo Ministério da Saúde, para que seja utilizado como ferramenta para o direcionamento e qualificação das ações de prevenção e controle do mosquito. É um levantamento entomológico obrigatório, para saber sobre a infestação por Aedes aegypti em todos os municípios do país.

Em Manhuaçu, milhares de imóveis foram visitados pelos agentes, para que o levantamento pudesse atender as exigências estabelecidas. As informações geradas após cada levantamento realizado são consolidadas pela secretaria municipal e estadual de saúde, e, em seguida, enviadas ao Ministério da Saúde, para avaliação.

Em entrevista, a Secretária Municipal de Saúde, Dra. Karina da Gama dos Santos Sales, destacou o empenho de toda a equipe. Ela ressalta que, para realizar o trabalho houve o empenho de 44 agentes de combate a Endemias e 05 supervisores nas ações, para evitar a proliferação da doença. “No início desse ano tivemos quatro casos suspeitos, porém, apenas um confirmado, que veio importado de Governador Valadares. O resultado do LIRAa é satisfatório. Isso se deve ao trabalho de toda a equipe da Vigilância Ambiental e a colaboração da população”, afirma.

Para a coordenadora da Vigilância Ambiental, Emilce Estanislau, ao comparar com o índice do ano passado é possível perceber uma queda significativa. No entanto, Emilce destaca que os agentes encontraram muitos focos em vasos de plantas, que se tornam criadouros para a proliferação do mosquito, que coloca toda a comunidade em risco. Com isso, a equipe realiza um trabalho contínuo, de casa em casa para educar as pessoas.

“A situação encontrada pela equipe de Endemias é muito preocupante. É preciso que todos participem, para eliminar ou, pelo menos, reduzir os casos de focos da doença. Somando forças, certamente poderemos ter resultados melhores”, comenta Emilce.

Os bairros Bom Pastor, Engenho da Serra e Santa Terezinha, além das imediações da rodoviária chamaram a atenção. O distrito de Vilanova continua tendo índice elevado de infestação, devido ao número de pessoas que circulam ali diariamente.

Resultado assusta o setor

Em comparação com o último mês de Outubro, o Índice de Infestação Predial (IIP) para Aedes aegypti em cada estrato do município apontou: 3,0%, um aumento de 90%. O Índice de Breteau (IB) do município apontou para Aedes aegypti: 3,0%, um aumento de 130%.

O Índice de Infestação Predial (IIP) do Município para Aedes albopictus: 0,6%, aumento de 300%.

Já o Índice de Breteau (IB) do Município para Aedes albopictus apontou 0,6%, um aumento de 300%.

Resultado Geral do Município:

*IIP do Município para Aedes aegypti: 5,7%

*IB do Município para Aedes aegypti: 6,9%

*IIP do Município para Aedes albopictus: 2,4%

*IB do Município para Aedes albopictus: 2,4%

“Precisamos do apoio e da participação de toda a comunidade, moradores dos bairros e distritos para que possamos avançar. Toda vigilância é importante”, ressalta Emilce Estanislau.

