Deputado Federal Misael Varella visita Lajinha

Por Devair G. Oliveira

Neste sábado, 21 de agosto de 2021 o deputado Misael Varella esteve na residência do Carlinhos do Danielão, onde conversou com lideranças do município, Danilo, liderança do distrito do Prata, os vereadores Renatinho e Camilo Miguel.

O deputado fez um breve relato de sua atuação parlamentar e salientou que procura seguir os exemplos de seu pai que atuou por 28 anos, como deputado e afirmou que é uma satisfação trabalhar seu mandato de deputado federal e poder andar de cabeça erguida, sem jamais ter sido envolvido em escândalos de corrupção e ainda segundo o deputado Misael é gratificante ser recebido pelos lideres de todas as cidades em que visita afirma que tem um enorme carinho e gratidão a todos, e é com esse respeito e admiração que ele pretende continuar retribuindo com ainda mais afinco na Câmara dos Deputados.

“É com grande satisfação energia, inspiração e motivação que tenho feito visitas em todas as cidades de minha região de atuação onde temos lideranças políticas para estar reforçando nosso mandato de estar deputado federal e de pretender continuar na política fazendo um trabalho sério, honesto e transparente a exemplo de meu pai que fez um belo trabalho durante sete mandatos 28 anos consecutivos, então estaremos continuando a representar sua confiança que sempre vocês depositaram em meu pai e agora em mim, e com certeza estarão depositando num futuro breve que eu possa ser reeleito e continuar nosso trabalho prestando este serviço para todos que precisam, principalmente da área oncológica que é o Hospital Cristiano Varella, que meu pai criou e idealizou em Muriaé que tão bem faz aqueles que precisam de tratamento, quando as pessoas não encontram cura, mas tem um tratamento digno e honrado totalmente humanizado, a energia que nos dá para estarmos colaborando muito especialmente neste seguimento da saúde que é oncologia. Vamos seguir em frente que temos mais alguns municípios para visitarmos, foi um prazer falar aqui com vocês. Muito obrigado a todos”. Disse o deputado Misael.