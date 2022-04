Eleições 2022 promete emoções nunca visto e o povo deseja ter voz

Veja os pré-candidatos a presidente da República

No dia 2 de outubro é o primeiro turno, mas neste mês já houve intensa movimentação nos partidos. As convenções que definem candidatos vão de 20 de julho a 5 de agosto.

A Justiça Eleitoral determina que o período para os partidos realizarem convenções e decidirem seus candidatos vai de 20 de julho a 5 de agosto. O pedido de registro da candidatura deve ser feito até 15 de agosto.

Os que foram lançados pré-candidatos e desistiram são:

O ex-deputado Cabo Daciolo, que anunciou apoio a Ciro Gomes (PDT)

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD);

O senador Alessandro Vieira (SE), que deixou o Cidadania, pelo qual era pré-candidato.

O ex-ministro Sérgio Moro. Ao deixar o Podemos e se filiar ao União Brasil, ele disse abrir mão, neste momento, da pré-candidatura a presidente.

Confira a lista dos pré-candidatos que permanecem (em ordem alfabética):

ANDRÉ JANONES (Avante)

Situação: o deputado federal por Minas Gerais foi escolhido pelos diretórios do partido, em novembro de 2021, como o pré-candidato do Avante na eleição para presidente. Advogado de formação, Janones está no primeiro mandato no Congresso.

Lançamento: já foi oficializado como pré-candidato pelo partido.

CIRO GOMES (PDT)

O deputado André Janones (Avante-MG) — Foto: Vinícius Loures / Câmara dos Deputados

Ciro: foi candidato pelo partido em 2018, quando obteve 13,3 milhões de votos. Logo depois das eleições, naquele ano, se lançou como pré-candidato para 2022. Desde então, tem se manifestado em entrevistas e redes sociais com críticas ao presidente Jair Bolsonaro e a outros pré-candidatos.

Lançamento: a pré-candidatura foi lançada oficialmente em 21 de janeiro, na convenção nacional do PDT em Brasília.

EYMAEL (Democracia Cristã)

Situação: Eymael é apresentado pelo partido desde 2020 como pré-candidato à Presidência da República. Ele concorrerá pela sexta vez.

Lançamento: em evento político em 30 de março em Brasília, o Democracia Cristã anunciou Eymael como pré-candidato a presidente.

FELIPE D’AVILA (Novo)

Situação: O partido Novo lançou no início de novembro o cientista político Felipe d’Ávila como pré-candidato da legenda à Presidência da República. Se confirmar a candidatura, será a segunda vez que o Novo participará de uma eleição presidencial. Em 2018, o ex-presidente da sigla João Amoêdo ficou em quinto lugar, com 2,5% dos votos.

Lançamento: já foi oficializado como pré-candidato pelo partido.

JAIR BOLSONARO (PL)

O presidente Jair Bolsonaro em imagem de 15 de março — Foto: Alan Santos/PR

Situação: O presidente da República é hoje o pré-candidato que mais se mistura com o povo, onde vai tem sempre uma multidão, saiu do PSL em novembro de 2019, partido pelo qual se elegeu, após discordar de irregularidade dentro do partido. Depois de dois anos sem partido, Bolsonaro se filiou ao PL. Nas eleições de 2018, Bolsonaro teve 49,2 milhões de votos no primeiro turno e 57,8 milhões no segundo turno, mas o povo esperava que ele fosse eleito no primeiro turno.

Lançamento: já foi oficializado pelo partido como pré-candidato.

JOÃO DORIA (PSDB)

O governador de São Paulo, João Doria — Foto: Rovena Rosa / Agência BrasSituação: O governador de São Paulo tenta se viabilizar como o principal nome da terceira via na eleição para presidente. No dia 27 de novembro, Doria venceu as prévias internas do partido e foi anunciado como o pré-candidato para 2022. Após o resultado, fez um discurso com críticas aos potenciais adversários Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva.

Lançamento: vencedor das prévias, já foi oficializado como pré-candidato pelo partido.

LEONARDO PÉRICLES (UP)

Situação: o Unidade Popular (UP) é o partido mais jovem do Brasil, registrado oficialmente no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 2019. Leonardo Péricles tem 40 anos e mora em Belo Horizonte (MG), em uma ocupação urbana. Ele também é o presidente oficial da sigla.

Lançamento: a pré-candidatura foi lançada oficialmente e aprovada por unanimidade entre os delegados do partido, em convenção entre os dias 12 e 14 de novembro.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA (PT)

Situação: o ex-presidente governou o país entre 2003 e 2010. Em 2018, não disputou as eleições, porque havia sido preso no processo do triplex do Guarujá, conduzido pelo então juiz federal Sergio Moro. Em abril de 2021, o Supremo Tribunal Federal (STF) anulou as condenações contra Lula, e isso criou uma grande revolta no povo e todas as pessoas de bem, pois como um homem condenado por 3 instancias da justiça investigado e comprovado ter suas condenações anuladas, e não sabemos como irá fazer campanha, pois sua popularidade está muito ruim.

Lula admitiu ser pré-candidato à Presidência da República na eleição de 2022. Se oficializada, será sua sexta disputa ao Palácio do Planalto.

SIMONE TEBET (MDB)

Senadora Simone Tebet — Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

Situação: a senadora pelo Mato Grosso do Sul foi anunciada pelo MDB como pré-candidata do partido no fim de novembro de 2021 e oficializada em dezembro.

Lançamento: o nome da senadora já foi lançado oficialmente pelo partido.

SOFIA MANZANO (PCB)

Sofia Manzano, pré-candidata a presidente pelo PCB — Foto: Divulgação / PCB

Situação: a pré-candidatura professora, economista e doutora em história econômica Sofia Manzano pelo Partido Comunista Brasileiro, de acordo com o site do PCB, “representa uma alternativa de esquerda para a crise brasileira.

Lançamento: o nome da professora como pré-candidata a presidente foi aprovado no último dia 13 de fevereiro em reunião do comitê central do PCB e oficialmente lançado pelo partido.

VERA LÚCIA (PSTU)

Vera Lúcia, pré-candidata do PSTU à Presidência — Foto: Romerito Pontes/Divulgação

Situação: a socióloga teve sua pré-candidatura anunciada no início de março. Em 2020, Vera foi a primeira candidata negra à Prefeitura de São Paulo. Ela irá representar o Polo Socialista Revolucionário, “espaço político que vem sendo construído desde outubro do ano passado pelo PSTU e outras correntes políticas, incluindo setores do PSOL”.

Lançamento: plenária online com mais de 400 pessoas em todo o país, segundo informou o partido, oficializou em 19 de março a pré-candidatura a presidente de Vera Lúcia.