Eleições 2022: todos unidos contra Bolsonaro

As eleições de 20222 serão as mais conturbadas de todo o tempo

Por Devair G. Oliveira

O primeiro turno será dia 2 de outubro, mas já em dezembro de 2021 já estão tudo definido, apenas alguns poucos detalhes ficam para resolver nas convenções que serão realizadas de 20 de julho a 5 de agosto para definir os candidatos. Os acertos políticos para apoio nas eleições na realidade começam bem antes de um ano das eleições, nas proximidades das convenções os acordos estão todos fechados. Na realidade você só tem 3 pré-candidatos de fato que concorrerão, Bolsonaro, Lula e Sérgio Moro, os demais podem até prosseguir como candidatos, mas na realidade todos farão campanha contra o presidente, os fatos já mostraram, já que as tentativas de derrubarem o presidente antes das eleições não deram certo, de maneira que disputarão mesmo Bolsonaro, Lula e Sérgio Moro, a possibilidade de chegar é de um destes três.

Se tivéssemos em tempos normais Bolsonaro que tem a preferência da maioria dos brasileiros ganharia no primeiro turno, mas a realidade é bem outra, o “SISTEMA” é cruel e globalizado onde poderes estranhos acontecem, ou você acha porque o Alckmin está apoiando Lula, não se iluda aqui está acontecendo a mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos onde a justiça fechou os olhos e o improvável aconteceu. O poder econômico, a imprensa tem poderes imprevisíveis, apesar que os brasileiros estão acordando por tudo que está bem claro diante de nossos olhos, as manobras dos aparelhados, a liberdade de Lula que é uma vergonha e as atitudes judiciais, mas apesar de tudo acredito que as orações dos cristãos terão uma resposta satisfatória para o povo brasileiro.

Pré- candidatos a presidente da República em 2022 – Senador Alessandro Vieira (Cidadania), João Dória – (PSDB) governador de São Paulo, Leonardo Péricles (UP), Ciro Gomes (PDT), Senadora Simone Tebet, (MDB), Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, (PSD).